Allegri si espone sullo Scudetto! Fiorentina-Milan: ecco le probabili scelte

Come di consueto, alla vigilia del match tra Fiorentina e Milan, in programma domani pomeriggio alle ore 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, l'allenatore del Diavolo Massimiliano Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa. Come raccontato dal nostro inviato da Milanello Stefano Bressi, in questa conferenza ha trovato un Massimiliano Allegri diverso. Di solito, cerca di trasmettere tranquillità e calma all'ambiente. Oggi, invece, era piuttosto 'frizzantino' e ha dato diversi spunti. Un argomento su cui di solito non si sbilancia più di tanto è la lotta Scudetto e le ambizioni della squadra in merito. Oggi, però, c'è stata un'ammissione su questo tema.