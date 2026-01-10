PIANETAMILAN news milan ultime notizie Conferenza di Allegri ricca di spunti: le parole sullo Scudetto e le possibili novità di formazione

Allegri si espone sullo Scudetto! Fiorentina-Milan: ecco le probabili scelte
Tanti spunti lasciati da Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan. Anche un'ammissione sullo Scudetto
Come di consueto, alla vigilia del match tra Fiorentina e Milan, in programma domani pomeriggio alle ore 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, l'allenatore del Diavolo Massimiliano Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa. Come raccontato dal nostro inviato da Milanello Stefano Bressi, in questa conferenza ha trovato un Massimiliano Allegri diverso. Di solito, cerca di trasmettere tranquillità e calma all'ambiente. Oggi, invece, era piuttosto 'frizzantino' e ha dato diversi spunti. Un argomento su cui di solito non si sbilancia più di tanto è la lotta Scudetto e le ambizioni della squadra in merito. Oggi, però, c'è stata un'ammissione su questo tema.

Di tutto questo e di tanto altro, come delle possibili scelte di formazione in vista della sfida ai Viola, ne abbiamo parlato in questo video. Ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti e di attivare la campanella, oltre a commentare e dare hype!

