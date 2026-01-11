Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Pensate faccia freddo? Non guardate Ibrahimovic. Fiorentina-Milan, le ultime

SOCIAL

Pensate faccia freddo? Non guardate Ibrahimovic. Fiorentina-Milan, le ultime

Se pensate che faccia freddo, non guardate il post di Ibrahimovic
Le ultime news di Fiorentina-Milan, partita che si giocherà oggi alle 15.00, in un clima sicuramente più mite rispetto a quello artico di Zlatan Ibrahimovic
Matteo Ronchetti
Matteo Ronchetti Direttore responsabile 

Il countdown è partito, si avvicina Fiorentina-Milan, una partita che dirà più di quanto ci immaginiamo. Per i rossoneri è vietato sbagliare, soprattutto dopo il pari con il Genoa nell’ultima giornata. In attesa della Juventus (impegnata domani contro la Cremonese), la vittoria di ieri della Roma con il Sassuolo ha accorciato nuovamente la classifica, che là davanti rimane cortissima, con tante squadre in pochi punti e una lotta Champions sempre più serrata. Dietro si corre, ma davanti qualcuno perderà punti, visto il succulento posticipo di stasera tra Inter e Napoli a San Siro. L’occasione di rosicchiare almeno qualche punto a una delle due non va sprecata.

Ibrahimovic al gelo, il Milan speriamo di no

—  

A Firenze il Milan torna a giocare alle 15:00, cosa mai successa quest’anno. Un bene visto il clima rigido di questi giorni. Ultimamente a Milano la temperatura si aggira sugli zero gradi, con minime sotto lo zero verso sera. Giocare su campi ghiacciati, non è mai bello e completamente sicuro. Oggi fortunatamente sono previsti addirittura 8-9 gradi a Firenze. Se pensate che siano comunque pochi, non aprite allora l’ultimo post di Zlatan Ibrahimovic, in vacanza nel gelido freddo artico. Vederlo con baffo e pizzetto ghiacciato, coperto da un giaccone extra large da quanto è imbottito, mette i brividi solo a guardarlo.

LEGGI ANCHE

Se pensate che faccia freddo, non guardate il post di Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic, attuale advisor di RedBird per il Milan, appare così sui suoi social, completamente ghiacciato nel freddo artico.

Scherzi a parte, tornando alla partita, sarà un Milan inedito nella formazione, con qualche cambio. La Fiorentina invece come abbiamo spesso sottolineato in settimana anche sui nostri social è una squadra con una doppia faccia e quindi da prendere con le molle. I numeri dicono che col nuovo anno il trend negativo sembra essersi leggermente invertito. Nel 2026 i viola hanno infatti raccolto una vittoria e un pareggio, dando segnali di ripresa. Moise Kean è tornato a segnare e resta il pericolo numero uno, con 5 gol all’attivo finora e una media di un 1.3 tiri a partita: pochi, ma – evidentemente – vede bene la porta. E’ un segnale di allarme: occorrerà non distrarsi. Qui sotto vi lasciamo qualche numero che fa riflettere. A proposito, seguiteci anche sui social perché vi raccontiamo scorci di Milan inediti ed esclusivi. Lì possiamo avere un rapporto più diretto con voi. Leggiamo i vostri commenti e cresciamo come community

E poi ci sono i dati macro, che evidentemente sono il rovescio negativo della medaglia. La Fiorentina, nonostante gli ultimi risultati, è penultima in classifica, con la peggior difesa del campionato. Con Vanoli il cammino è ancora modesto, con un punto di media a partita conquistato finora. Tradotto: dal cambio di allenatore sono arrivati appena 9 punti in 9 gare. Insomma, i viola non sembrano essere la più forte delle avversarie, occorre quindi sfruttare l’occasione, facendo però attenzione. I valori della Fiorentina rimangono distanti dalla fotografia che ci rimanda ora la classifica e assomigliano a un animale ferito, sanguinante, ma ancora vivo, alla ricerca disperata di punti salvezza. E la disperazione a volte porta a essere imprevedibili e a giocare brutti scherzi. Quindi, guardia alta.

Come sempre vi racconteremo la partita in diretta sul sito e su Youtube con la nostra Live Reaction di Fiorentina-Milan. Nel post partita, invece, come sempre vi proporremo tutte le dichiarazioni e i commenti alla gara.

LEGGI ANCHE: Fiorentina-Milan, probabili formazioni: Allegri rivoluziona tutto. Un big in dubbio>>>

E se volete restare costantemente aggiornati, cliccate sul banner qui sopra e scaricate gratis la nostra APP: è veloce, completa e intuitiva.

Leggi anche
Milan, Sabatini: “Col Genoa verdetto beffardo. Secondo tempo dominato dai rossoneri”
Milan, Allegri presenta in conferenza la sfida con la Fiorentina. Nuova intervista a Fullkrug e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA