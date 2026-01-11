Scherzi a parte, tornando alla partita, sarà un Milan inedito nella formazione, con qualche cambio. La Fiorentina invece come abbiamo spesso sottolineato in settimana anche sui nostri social è una squadra con una doppia faccia e quindi da prendere con le molle. I numeri dicono che col nuovo anno il trend negativo sembra essersi leggermente invertito. Nel 2026 i viola hanno infatti raccolto una vittoria e un pareggio, dando segnali di ripresa. Moise Kean è tornato a segnare e resta il pericolo numero uno, con 5 gol all’attivo finora e una media di un 1.3 tiri a partita: pochi, ma – evidentemente – vede bene la porta. E’ un segnale di allarme: occorrerà non distrarsi. Qui sotto vi lasciamo qualche numero che fa riflettere. A proposito, seguiteci anche sui social perché vi raccontiamo scorci di Milan inediti ed esclusivi. Lì possiamo avere un rapporto più diretto con voi. Leggiamo i vostri commenti e cresciamo come community

E poi ci sono i dati macro, che evidentemente sono il rovescio negativo della medaglia. La Fiorentina, nonostante gli ultimi risultati, è penultima in classifica, con la peggior difesa del campionato. Con Vanoli il cammino è ancora modesto, con un punto di media a partita conquistato finora. Tradotto: dal cambio di allenatore sono arrivati appena 9 punti in 9 gare. Insomma, i viola non sembrano essere la più forte delle avversarie, occorre quindi sfruttare l’occasione, facendo però attenzione. I valori della Fiorentina rimangono distanti dalla fotografia che ci rimanda ora la classifica e assomigliano a un animale ferito, sanguinante, ma ancora vivo, alla ricerca disperata di punti salvezza. E la disperazione a volte porta a essere imprevedibili e a giocare brutti scherzi. Quindi, guardia alta.

