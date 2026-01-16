Il Milan vince a Como, Zazzaroni: 'Allegri fortunato? Ma quale culo!'

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha commentato sul proprio profilo Instagram le 'accuse' contro Massimiliano Allegri di aver avuto solo fortuna nella vittoria del suo Milan contro il Como di Fabregas

Dopo due pareggi consecutivi con Genoa e Fiorentina, il Milan di Massimiliano torna a vincere in campionato. Al 'Sinigaglia' di Como finisce 1-3 per il Diavolo grazie al gol di Christopher Nkunku e alla strepitosa doppietta di Adrien Rabiot. Con questo successo i rossoneri riscattano le ultime prestazioni deludenti e accorciano sull'Inter capolista a -3. Il Milan, nonostante la partita sofferta per lunghi tratti, riesce a portare a casa i tre punti e si rilancia sia nella corsa per lo Scudetto che in quella per il posto Champions.