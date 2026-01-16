I cambi di Allegri e la mossa tattica di Rafa Leao! Analisi Como-Milan 1-3

Ieri si è giocata Como-Milan 1-3, una partita tra due filosofie e che ha dato tantissimi spunti tattici. Dalla bravura di Cesc Fabregas nel gioco alla caparbietà di Massimiliano Allegri nel trovare soluzioni cambiando continuamente. Una risposta a chi dice che Allegri non prepara nulla tatticamente. I rossoneri hanno cambiato pelle più volte, ma semplicemente è un modo di giocare differente. Alla fine, però, la svolta tattica è arrivata da Rafa Leao: il portoghese classe 1999 non è stato solo autore di una grande giocata, ma ha anche dato un vero aiuto tattico ad Allegri, risolvendo i problemi. Lo abbiamo visto grazie al nostro match analyst Mattia Pellé in questo video sul nostro canale YouTube: ricordati di lasciare un mi piace, di iscriverti, di attivare la campanella e commentare per dirci la tua.