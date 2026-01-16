PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, rinnovo Maignan a un passo. Bomba Camarda. Dura critica a Leao. E Rabiot …

ULTIME MILAN NEWS

Milan, rinnovo Maignan a un passo. Bomba Camarda. Dura critica a Leao. E Rabiot …

Milan, rinnovo di Maignan vicino. Dura critica a Leao. Allegri parla chiaro su Maignan e Rabiot. Importanti novità sul futuro di Camarda. Ecco le top news di Pianeta Milan del 16 gennaio 2026
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, rinnovo Maignan a un passo. Che parole di Allegri. Dura critica a Leao. E Rabiot ...

Milan, bella vittoria dei rossoneri che battono il Como in rimonta grazie alle parate di Maignan e alla doppietta di Rabiot. Ecco le notizie più interessanti della mattinata: rinnovo di Maignan sempre più vicino. Dura critica a Leao. Allegri parla chiaro su Maignan e Rabiot. Bomba sul futuro di Camarda. Ecco le top news di Pianeta Milan del 16 gennaio 2026. PROSSIMA SCHEDA>>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA