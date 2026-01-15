PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, le ultimissime di formazione per il Como. Rinnovo di Maignan a un passo e si allontana Kostic

Le top news della giornata di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: le ultime di formazione verso il Como e le novità di mercato. Kostic è ora lontano, mentre il rinnovo Maignan si avvicina
Redazione

Milan, le scelte di Allegri per il Como. Le ultime su Maignan e su Kostic...

Nella giornata di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti perché i rossoneri saranno impegnati questa sera alle 20:45, contro contro il Como di Cesc Fabregas, in occasione del recupero della 16^ giornata di Serie A. Ecco, a proposito, le ultime di formazione in vista della trasferta lombarda. Non solo campo, anche tanto mercato, tra cui un nuovo difensore proposto e le ultime su Kostic. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA

