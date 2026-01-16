Oggi sì, il cu*o di Allegri! Como-Milan 1-3: vittoria stoica e pesante

Sì, per una volta è vero, i rossoneri in Como-Milan 1-3 hanno avuto un gran cu*o. Dopo che per un girone ci hanno detto in ogni occasione che fosse solo fortuna, nonostante il Milan costruisse e creasse puntualmente più degli avversari, questa volta la squadra di Cesc Fabregas non l'ha mai fatta vedere ai rossoneri e nel primo tempo avrebbe potuto segnare almeno tre gol. Arrivavano da ogni parte, imbucavano con facilità e i difensori del Milan non li tenevano mai. Massimiliano Allegri sembrava non capirci niente e solo Mike Maignan ha salvato il Diavolo dal tracollo. Stavolta sì, il portiere francese classe 1995 ha tenuto a galla i rossoneri con almeno tre parate impressionanti. Insomma, questa partita è stata ciò che ci hanno fatto credere fosse stato il Derby, quando in realtà i pericoli erano arrivati solo da calci da fermo. Stavolta il Milan ha sofferto, ma ha resistito e poi Allegri ha saputo cambiare e i campioni hanno fatto la differenza. Molti pensavano già che il Milan non avrebbe vinto. Invece è l'unica ad aver vinto a Como finora e fa il diciannovesimo risultato utile consecutivo in campionato. Nel video sul nostro canale YouTube che trovate qui sotto il commento: ricordate di lasciare un mi piace, di iscrivervi, attivare la campanella e commentare!