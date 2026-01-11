Infortunio di Camarda, Moretto svela: 'C'è preoccupazione nel Milan'

Pianeta Milan
Il problema alla spalla di Camarda preoccupa il Milan. Moretto: “C’è preoccupazione nei rossoneri”

Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato dell'infortunio di Francesco Camarda alla spalla. Ecco le sue parole sulla punta in prestito dal Milan
Continua il periodo negativo di Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan in prestito secco al Lecce per la stagione 2025/26. Dopo le ultime due (negative) presenze da titolare contro Roma e Juventus, la giovane punta si è fermata per un problema fisico. Lo ha annunciato il suo allenatore Eusebio Di Francesco prima del match Lecce-Parma, disputato oggi alle 12:30.

Matteo Moretto sulle condizioni di Francesco Camarda

Dopo le parole del tecnico dei salentini, ecco altre novità da Matteo Moretto sull'entità dell'infortunio alla spalla. Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato ha aggiunto ulteriori dettagli sullo stop di Camarda, che non lascia tranquillo neanche il Milan. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Problema alla spalla, comunque serio da valutare nei prossimi giorni. Il Milan è al corrente di questo tipo di situazione, quindi vedremo nei prossimi giorni che tipo di evoluzione potrà avere questa situazione. Però ti dico che c'è un filino di preoccupazione per quanto riguarda la spalla di Camarda, e il Milan è già al corrente di questo"

