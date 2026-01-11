Infortunio di Camarda, Moretto svela: 'C'è preoccupazione nel Milan'

Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato dell'infortunio di Francesco Camarda alla spalla. Ecco le sue parole sulla punta in prestito dal Milan

Continua il periodo negativo di Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan in prestito secco al Lecce per la stagione 2025/26. Dopo le ultime due (negative) presenze da titolare contro Roma e Juventus, la giovane punta si è fermata per un problema fisico. Lo ha annunciato il suo allenatore Eusebio Di Francesco prima del match Lecce-Parma, disputato oggi alle 12:30.