Il Milan in estate ha deciso di cambiare molto nella sua rosa. Decisioni importanti prese anche per quanto riguarda alcuni giovani talenti rossoneri. Tra questi ovviamente c'è Francesco Camarda. L'attaccante rossonero è stato prestato con diritto e contro diritto di riscatto al Lecce, sperando di trovare continuità. Continuità che ancora non è stata trovata visto che lotta con Stulic per il posto da titolare in attacco la sta vincendo la punta serba. Dai dati di transfermarkt, infatti, Camarda ha giocato 14 partite in Serie A con un gol e solo il 33% dei minuti partendo da titolare. Il futuro per il classe 2008 resta assolutamente roseo e in questa stagione è arrivato anche il suo primo gol in Serie A anche pesante: all'ultimo respiro per regalare un punto importante in chiave salvezza contro il Bologna. Vedremo se nella seconda parte di stagione Camarda troverà più spazio, certo è che le dirigenze di Milan e Lecce hanno fiducia in lui. In alto all'articolo le parole di Pantaleo Corvino sulla scelta di portare il giovane talento in Puglia.