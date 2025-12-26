TOP Video 2025 – La Supercoppa vinta dal Milan e il sigaro di Conceicao

Il Milan ha perso contro il Napoli in Supercoppa Italiana. Niente trofeo per la squadra rossonera. Trofeo alzato lo scorso anno proprio dal Diavolo. Come detto e scritto più volte, il 2024-25 del Milan è stato estremamente complicato. Dopo l'esonero di Paulo Fonseca, Sergio Conceicao aveva subito un compito difficile quello di prendere la squadra e volare a Riyad per fare il meglio possibile proprio durante la Supercoppa Italiana. Il portoghese accettò la sfida e diede l'unica gioia stagionale al Milan.