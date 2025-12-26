Il Milan ha perso contro il Napoli in Supercoppa Italiana. Niente trofeo per la squadra rossonera. Trofeo alzato lo scorso anno proprio dal Diavolo. Come detto e scritto più volte, il 2024-25 del Milan è stato estremamente complicato. Dopo l'esonero di Paulo Fonseca, Sergio Conceicao aveva subito un compito difficile quello di prendere la squadra e volare a Riyad per fare il meglio possibile proprio durante la Supercoppa Italiana. Il portoghese accettò la sfida e diede l'unica gioia stagionale al Milan.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN la storia amarcord TOP Video 2025 – La Supercoppa vinta dal Milan e il sigaro di Conceicao
ULTIME MILAN NEWS
TOP Video 2025 – La Supercoppa vinta dal Milan e il sigaro di Conceicao
Una grande vittoria quella targata Sergio Conceicao: il Milan vinse la Supercoppa Italiana della scorsa stagione. Storico il sigaro del portoghese dopo il trionfo. Ecco il video
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, contatti per bloccare Hugo Souza: le ultime sul futuro della porta rossonera
Vittoria in semifinale in rimonta contro la Juventus, vittoria in finale nel derby contro l'Inter con il gol di Abraham a tempo scaduto. Dopo la partita la festa rossonera in particolare negli spogliatoi rossoneri con un Sergio Conceicao pazzo dalla gioia. Il portoghese, sia con la coppa in mano che senza, si mise a ballare con il sigaro in bocca. Un'immagine che, nonostante il resto della stagione totalmente negativo, resta nella storia recente del Milan, anche per il clamore avuto sui social. Il video del balletto di Conceicao lo trovate sopra all'articolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA