Per l'Italia i prossimi Mondiali non sono ancora sicuri: servirà vincere i prossimi playoff. Gattuso ha parlato chiaro. Ecco le sue parole su cosa farebbe senza qualificazione

Un 2025 molto movimentato per Gennaro Gattuso. Dopo la sconfitta brusca contro la Norvegia, l'Italia ha esonerato Luciano Spalletti chiamando proprio l'ex centrocampista del Milan al suo posto. Con lui in panchina, la Nazionale ha vinto tutte le partite restanti nel girone di qualificazione per i Mondiali, perdendo una partita sostanzialmente inutile a San Siro, sempre contro la Norvegia. Ora la strada per l'Italia passa ai playoff: nella semifinale ci sarà la sfida contro l'Irlanda del Nord a Bergamo giovedì 26 marzo alle 20.45. L'eventuale finale è in programma martedì 31 marzo. Un passo fondamentale per la Nazionale azzurra che deve tornare a giocare i Mondiali, parole di Gattuso stesso. Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana in conferenza stampa al termine della partita vinta per 3-0 ad Udine dagli Azzurri contro Israele, ha proprio parlato di cosa farebbe nel caso in cui l'Italia non dovesse qualificarsi ai prossimi Mondiali. Il video con le sue parole lo trovate in alto.