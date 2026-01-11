Camarda, brutte notizie: infortunio per l'attaccante del Milan. Le ultime

Milan, clamoroso scambio con la Juventus. Difensore: il volere di Allegri. Pulisic rinnovo difficile?
Da capire l'entità dell'infortunio dell'attaccante di proprietà del Milan. Nelle prossime ore verranno fissati gli esami strumentali del caso per stabilire i tempi di recupero di Camarda, che in stagione ha segnato il suo primo gol in Serie A. Da capire anche se Camarda sarà disponibile per Milan-Lecce, in programma il 18 gennaio a San Siro.
