Pessime notizie per il Milan: infortunio per Camarda. L’annuncio di Di Francesco

Camarda, brutte notizie: infortunio per l'attaccante del Milan. Le ultime
L'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ha annunciato prima della sfida contro il Parma l'infortunio dell'attaccante del Milan Camarda. Le ultime novità
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan ha prestato vari giocatori in estate (qui tutti i numeri e i dettagli). Tra questi anche giovani interessanti tra cui spicca Francesco Camarda. L'attaccante al Lecce sta cercando continuità. Dopo due partite da titolare contro Roma e Juventus, la giovane punta si è fermata per un problema fisico. Ecco tutte le novità.

Arriva una notizia brutta per l'attaccante rossonero: infortunio infatti per il classe 2008. "Ha avuto un problema alla spalla, era dolorante e non riusciva a correre. Il ragazzo aveva dolore e lo dovremo monitorare". Queste la parole a 'DAZN' dell'allenatore Eusebio Di Francesco su Camarda prima di Lecce-Parma.

Da capire l'entità dell'infortunio dell'attaccante di proprietà del Milan. Nelle prossime ore verranno fissati gli esami strumentali del caso per stabilire i tempi di recupero di Camarda, che in stagione ha segnato il suo primo gol in Serie A. Da capire anche se Camarda sarà disponibile per Milan-Lecce, in programma il 18 gennaio a San Siro.

