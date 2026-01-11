Camarda, brutte notizie: infortunio per l'attaccante del Milan. Le ultime

Il Milan ha prestato vari giocatori in estate ( qui tutti i numeri e i dettagli ). Tra questi anche giovani interessanti tra cui spicca Francesco Camarda . L'attaccante al Lecce sta cercando continuità. Dopo due partite da titolare contro Roma e Juventus, la giovane punta si è fermata per un problema fisico. Ecco tutte le novità.

Arriva una notizia brutta per l'attaccante rossonero: infortunio infatti per il classe 2008. "Ha avuto un problema alla spalla, era dolorante e non riusciva a correre. Il ragazzo aveva dolore e lo dovremo monitorare". Queste la parole a 'DAZN' dell'allenatore Eusebio Di Francesco su Camarda prima di Lecce-Parma.