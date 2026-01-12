LEGGI ANCHE: Nkunku gol salva Milan da bomber. Fullkrug punta che mancava: perché non provarli da titolari insieme?>>>
E poi c'è il problema tattica: al Milan serve davvero in questo momento un giocatore come Bernardo Silva? Nel 3-5-2 di Allegri il portoghese potrebbe giocare probabilmente solo come mezzala e l'allenatore rossonero potrebbe continuare a proteggere Modric in difesa con mezzali fisiche come Rabiot e Fofana. Per tutte queste dinamiche ci sembra difficile che il Milan possa pensare ora a Bernardo Silva, specialmente se il mantra di gennaio è uno solo: trovare soluzioni solo in prestito vedasi Fullkrug e il possibile difensore. Per l'estate il discorso potrebbe cambiare ovviamente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA