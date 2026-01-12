"Dall'Inghilterra mi hanno detto che Bernardo Silva può arrivare in Serie A già a gennaio", questa la rivelazione dell'ex attaccante Paolo Di Canio a Sky Sport. Il centrocampista portoghese è stato spesso accostato anche al Milan in vista della prossima stagione. Si perché il contratto del classe 1994 è in scadenza a giugno 2026. E' partito ovviamente il toto nomi per il futuro di Bernardo Silva: "Non ho detto necessariamente Napoli. Potrebbe essere anche particolare… Squadre che giocano un calcio di possesso, ragnatela di passaggi vicini…", risponde così Di Canio.