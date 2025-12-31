Il Milan potrebbe pensare anche ad alcuni giocatori in scadenza a giugno 2026. Il Diavolo potrebbe essere sempre alla ricerca di occasione sul calciomercato. Quale modo migliore se non puntare sui giocatori che potrebbero arrivare gratis dal punto di vista del cartellino? Tanti nomi interessanti anche a centrocampo, dove il Milan potrebbe essere alla ricerca delle occasioni per completare al meglio il reparto del futuro. Ecco alcuni giocatori in scadenza a giugno 2026 che potrebbero interessare. PROSSIMA SCHEDA>>>
Calciomercato Milan, non solo gennaio, il club potrebbe pensare anche all'estate. Tante le opportunità a parametro zero: ecco alcuni nomi per il centrocampo
