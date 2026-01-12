Calciomercato Milan, Schira: 'Gatti il preferito di Allegri. Messo il veto su ...'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Federico Gatti sarebbe il difensore preferito di Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto. Le novità dal giornalista Nicolò Schira
Emiliano Guadagnoli
"Gatti resta il preferito di Massimiliano Allegri, anche se la Juventus ha già detto no al Milan". Il giornalista Nicolò Schira fa il punto sul calciomercato del Milan e in particolare su Federico Gatti della Juventus: "La sensazione è che i rossoneri dopo il 20 gennaio potrebbero ribussare, bisogna trovare la formula".

Schira aggiunge dettagli dal suo video su 'YouTube': "Il Milan avrebbe voluto fare l'operazione in prestito con diritto di riscatto anche oneroso. La Juventus vuole 20-25 milioni". Niente scambi per ora: "Avrebbe valutato uno scambio con Ricci, ma Allegri ha messo il veto non è sul mercato. Nkunku e Gimenez non sono decollate, così come De Winter. Il Milan vorrebbe eventualmente fare uno scambio con un altro giocatore", aggiunge il giornalista.

Schira conclude il suo punto su Gatti-Milan: "Allegri ha detto che Loftus-Cheek non si muove. Seguiamo la vicenda Gatti, per Allegri si inserirebbe subito. Altrimenti spazio alle occasioni in prestito con diritto di riscatto".

