Calciomercato Milan, Schira: 'Gatti il preferito di Allegri. Messo il veto su ...'

" Gatti resta il preferito di Massimiliano Allegri , anche se la Juventus ha già detto no al Milan". Il giornalista Nicolò Schira fa il punto sul calciomercato del Milan e in particolare su Federico Gatti della Juventus : " La sensazione è che i rossoneri dopo il 20 gennaio potrebbero ribussare , bisogna trovare la formula".

Schira aggiunge dettagli dal suo video su 'YouTube': "Il Milan avrebbe voluto fare l'operazione in prestito con diritto di riscatto anche oneroso. La Juventus vuole 20-25 milioni". Niente scambi per ora: "Avrebbe valutato uno scambio con Ricci, ma Allegri ha messo il veto non è sul mercato. Nkunku e Gimenez non sono decollate, così come De Winter. Il Milan vorrebbe eventualmente fare uno scambio con un altro giocatore", aggiunge il giornalista.