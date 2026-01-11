Pianeta Milan
Colombo: “Credo che un difensore Allegri lo aspetti. Vuole uno alla Gatti”

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, è stata intervistata dai microfoni di Radio Rossonera per parlare del mercato del Milan: le parole sul possibile arrivo del difensore...
Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, è stata intervistata dai microfoni di Radio Rossonera per parlare del mercato rossoneri. Colombo si è soffermata, più che altro, su quello che si aspetterebbe Massimiliano Allegri, parlando, di conseguenza, del tema legato al difensore. Eco, di seguito, le sue parole:

 “Di che cosa ha bisogno Max per far fare uno step in più a questo squadra? Credo che un difensore se lo aspetta. A mio avviso, anche per come lui si è comportato quando era a Torino, non vuole una pedina tanto per inserirla in rosa, ma vuole un giocatore per alzare il livello, lo spessore. Penso a quelle che erano state le vecchie diatribe con Giuntoli di quando era alla Juventus ed era in corsa con l’Inter per lo scudetto e aveva chiesto dei rinforzi di spessore ma erano arrivati dei giovani; quello fu uno degli argomenti di rottura con il DS dell’epoca. E alla fine, quegli acquisti non risultarono efficaci per rinforzare la squadra. Io credo che, allo stesso modo, lui punti ad avere un difensore esperto, uno “alla Gatti“, non un giovane da inserire con calma. Anche perché, uno dei concetti che lui ha sempre espresso è quello di preferire piuttosto dare fiducia al gruppo che c’è già.

Secondo me Max, dal punto di vista delle dichiarazioni non sbaglia un colpo. Ogni sua frase è sempre volta a tutelare la tranquillità del gruppo. D’altra parte, ieri ha detto delle frasi che sono abbastanza esemplificative su come lui realmente la pensa. Commentando un 1-1 in casa contro una delle ultime in classifica è come se avesse indicato una sorta di solco che c’è, perlomeno a livello qualitativo, tra il suo Milan e l’Inter che è prima in classifica”.

