Fabio Capello, storico ex allenatore del Milan degli anni 90, è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tra le tante dichiarazioni rilasciate, l'ex allenatore del Milan ha voluto commentare l'analisi post partita fatta da Massimiliano Allegri dopo il match contro il Genoa. Ecco, di seguito, le sue parole sui lati da migliorare nella squadra rossonera:
Capello: “Allegri può lavorare sull’aspetto psicologico. Quando Modric…”
Milan, i consiglio per Allegri di Capello—
Ha parlato di sviluppo della manovra. Allegri viene spesso criticato per il gioco, può migliorare quello del Milan?
“Io penso che le difficoltà dei rossoneri nel trovare continuità nel gioco non dipendano tanto dalle idee dell’allenatore, quanto dal livello e dalle caratteristiche dei giocatori. Ho sempre sostenuto che l’albero motore di una squadra sia la dorsale centrale composta da portiere-difensore centrale-regista-centravanti: l’Inter ne ha una di assoluto livello, il Napoli pure, il Milan molto meno. Quindi, il Diavolo dipende molto di più dai pochi singoli che fanno la differenza. Per esempio, quando Modric si spegne un po’, la luce si fa fioca e ne risente tutta la squadra. Più che sul gioco, Max può lavorare sull’aspetto psicologico, sulla mentalità. E magari cambiare qualcosina in alcuni momenti”.
