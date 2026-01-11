Quest'oggi il Milan di Massimiliano Allegri è sceso in campo contro la Fiorentina di Vanoli allo stadio Artemio Franchi di Firenze non andando, però, oltre l'1-1: la viola passa in vantaggio grazie a gol di Comuzzo mentre, al 91esimo minuto, i rossoneri pareggiano grazie ad uno splendido gol di Nkunku arrivato su assist di Fofana. Nel post partita, intervenuto ai microfoni di Dazn, l'ex calciatore Emanuele Giaccherini, ha voluto spendere alcune parole proprio sul gesto tecnico fatto dal bomber francese, entrato in campo dalla panchina al minuto 74. Ecco, di seguito, le sue parole:
Le parole di Giaccherini sul gol fatto da Christopher Nkunku in Milan-Fiorentina: “Non è mai facile entrare ed essere subito in partita. Era una partita tosta, dovevi entrarci subito con la testa. Fa un bel movimento, va alle spalle di Comuzzo e poi calcia con cattiveria, da attaccante: ti arriva un pallone e devi andarci con quella cattiveria”.
