Quest'oggi il Milan di Massimiliano Allegri è sceso in campo contro la Fiorentina di Vanoli allo stadio Artemio Franchi di Firenze non andando, però, oltre l'1-1: la viola passa in vantaggio grazie a gol di Comuzzo mentre, al 91esimo minuto, i rossoneri pareggiano grazie ad uno splendido gol di Nkunku arrivato su assist di Fofana. Nel post partita, intervenuto ai microfoni di Dazn, l'ex calciatore Emanuele Giaccherini , ha voluto spendere alcune parole proprio sul gesto tecnico fatto dal bomber francese, entrato in campo dalla panchina al minuto 74. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Giaccherini sul gol fatto da Christopher Nkunku in Milan-Fiorentina: “Non è mai facile entrare ed essere subito in partita. Era una partita tosta, dovevi entrarci subito con la testa. Fa un bel movimento, va alle spalle di Comuzzo e poi calcia con cattiveria, da attaccante: ti arriva un pallone e devi andarci con quella cattiveria”.