Pistocchi sullo Scudetto: 'Lo vincerà una tra Inter e Napoli. Il Milan...'

Il giornalista Maurizio Pistocchi, ospite nelle ultime ore su 'Radio TuttoNapoli' ha parlato della lotta Scudetto. Ecco il suo commento su Inter, Napoli e Milan
Ospite a 'Radio TuttoNapoli' il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato la lotta Scudetto che sta alimentando la Serie A e che vede protagoniste tre squadre Inter, Milan e Napoli, con le incognite Juventus e Roma pronte ad approfittare di ogni passo falso dei club in vetta. La 20^ giornata vedrà, peraltro, scontrarsi proprio Inter e Napoli a 'San Siro'. In caso di sconfitta gli azzurri sarebbero fuori dalla lotta per il titolo? Ecco la risposta di Pistocchi.
Lotta Scudetto, ecco il pensiero di Maurizio Pistocchi
—
"Se il Napoli perde a Milano è fuori dalla lotta scudetto? L’Inter si trova in testa avendo perso 4 partite, non ci sono precedenti in passato di squadre che hanno vinto dopo questo score. Significa che questo è un campionato strano come tutti quelli prima del Mondiale, tutte delle prime potrebbe vincerlo. Tra queste squadre ci metto Inter, Milan, nonostante il suo allenatore parla di Champions con una sola partita a settimana, il Napoli".