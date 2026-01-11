Pianeta Milan
Braida: “Al Milan manca un Vlahovic? Si, serve un vero finalizzatore”

L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato della storia della famiglia Maldini con i rossoneri e del possibile colpo Vlahovic. L'estratto da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan potrebbe presto pensare a un nuovo attaccante per il futuro. A gennaio è arrivato Fullkrug, ma in estate potrebbe cambiare tutto. Tra i giocatore spesso accostati ai rossoneri resta Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare in rossonero a zero, almeno per quanto riguarda il costo del cartellino.

Al Milan manca un giocatore come il serbo? Questa la risposta di Ariedo Braida: "Sì, in questo momento pare che ai rossoneri occorra un vero finalizzatore. Ho visto far fatica contro squadre di metà classifica, contro cui non ha mai davvero trovato continuità. Cosa aggiungere? A volte la soluzione è difficile, complicata. Altre volte molto meno. Auguro al Milan, da milanista, di poter ottenere il meglio. Ma quel vuoto per ora è rimasto".

Queste le parole dell'ex dirigente rossonero prese dall'estratto dell'intervista a 'Tuttosport'. Vedremo se sarà davvero Vlahovic il prossimo bomber del Milan o un altro giocatore con caratteristiche magari simili.

