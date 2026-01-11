Braida: 'La storia dei Maldini al Milan è troppo importante. Vlahovic ...'

Milan, Braida su Maldini e Vlahovic

"Provo affetto per lui. E devo dire che ha dimostrato di essere un ragazzo con talento: finora ha fatto cose positive, però non è ancora esploso in maniera totale. L’anno giusto, quello magico, a volte si può trovare anche così. Uno di tecnica e talento. Anni fa, quando giocava nella Primavera del Milan, mi era sembrato un ragazzo dalle ottime qualità. A volte questi profili alzano il livello, altre volte no. Per ora non ha espresso pienamente le sue doti, ma è ancora molto giovane: il tempo è dalla sua parte". Cosa penserebbero i tifosi del Milan se un Maldini dovesse vestire bianconero? Braida risponde così: "Credo che la storia della famiglia Maldini sia troppo importante: andrebbe al di là dell’episodio. Suo nonno ha vinto la prima Coppa dei Campioni, Paolo ha vinto l’ultima. Tutte le coppe più importanti sono passate da quella dinastia. Dunque la storia avrà un suo ruolo. E può persino aiutarlo. Daniel può sfruttarla al meglio: ha un esempio incredibile e gli auguro di far parte di quella cerchia, di diventare un calciatore importante. Ribadisco: il talento c’è, dipende molto da lui".