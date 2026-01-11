"Non voglio fare il fanatico o dire che ho sempre amato il Milan", continua Fullkrug: "Ma quando torno a quel momento (finale di Champions del 2003), penso avessi 9 o 10 anni, eravamo in un ritiro con la mia squadra giovanile, un piccolo club, e stavamo guardando la finale di Champions League tra Milan e Juventus del 2003. Non so perché, ma preferivo che vincesse il Milan. E poi hanno vinto. Posso dire che il Milan è sempre stato nella mia testa, un club molto grande per cui avrei voluto giocare. E adesso sono in questa situazione, e mi rende molto orgoglioso e mi fa sentire grato".

Fullkrug continua: "Sono arrivato in un gruppo molto positivo, con tanta energia positiva e molto vincente. Quindi non c'è molto da cambiare. Continuiamo così, abbiamo forse ancora qualche aspetto su cui possiamo lavorare. Adesso ci sono io come nuovo attaccante, che cerco di aiutare al momento giusto e penso che possiamo fare ancora meglio, anche rispetto alla prima metà di stagione, che era già vicina a essere molto buona. Non perfetta ma molto buona, ai vertici della classifica".

Su San Siro: "Ci ho giocato contro questa squadra, c'era stata la partita contro il Dortmund a San Siro. Abbiamo fatto una partita molto buona, io ho avuto una serata ottima, una buona prestazione e sì, abbiamo vinto quella partita. Era anche il "girone della morte", non so se te lo ricordi...era il girone difficile con PSG e Newcastle. Si, era un girone molto impegnativo, e grazie a quella partita siamo passati al turno successivo perché abbiamo vinto a San Siro".

Chiusura su Modric: "È un giocatore incredibile, con una carriera incredibile. E non sembra perché si comporta in modo molto normale, si comporta come tutti gli altri. Penso che sia un modello per i giovani della squadra. Anche con Luka vorrei approfittarne per segnare, perché palla al piede è incredibile. Il suo stile di gioco e di vedere il campo sono diversi. E penso che se ci abituiamo l'uno all'altro, posso trarne vantaggio".