Niclas Fullkrug, nuovo giocatore del Milan, arrivato in prestito dal West Ham fino a giugno nella sessione invernale di calciomercato, è stato intervistato dai microfoni ufficiali del club rossonero. Il centravanti tedesco si è soffermato a parlare dicendo cosa, secondo lui, pensa di portare all'interno dello spogliatoio del Milan, per poi spostarsi su alcuni consigli che gli anno dato degli ex rossoneri. Le sue parole.
Milan, parla Fullkrug...
Cosa pensa di portare nello spogliatoio: “Energia. È molto importante, non solo nel calcio ma anche nella vita. Quando c’è tensione, l’energia deve crescere. In una stagione come questa è molto importante, quando si è così vicini alla vetta, tenere sempre alta l’energia e avere persone che la trasmettano. Io cerco di farlo nello spogliatoio, voglio sempre avere la mentalità giusta, in allenamento e in campo. Forse ho già portato qualcosa di simile nello spogliatoio“.