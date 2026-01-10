Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, parla Fullkrug: “Spero di portare energia nello spogliatoio. Prima di venire ho parlato…”

INTERVISTE

Milan, parla Fullkrug: “Spero di portare energia nello spogliatoio. Prima di venire ho parlato…”

Milan, parla Fullkrug: “Spero di portare energia nello spogliatoio. Prima di venire ho parlato…” - immagine 1
Niclas Fullkrug, giocatore del Milan, arrivato in prestito dal West Ham, è stato intervistato dai microfoni ufficiali del club: le parole su cosa vorrebbe portare nello spogliatoio rossonero e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Niclas Fullkrug, nuovo giocatore del Milan, arrivato in prestito dal West Ham fino a giugno nella sessione invernale di calciomercato, è stato intervistato dai microfoni ufficiali del club rossonero. Il centravanti tedesco si è soffermato a parlare dicendo cosa, secondo lui, pensa di portare all'interno dello spogliatoio del Milan, per poi spostarsi su alcuni consigli che gli anno dato degli ex rossoneri. Le sue parole.

Milan, parla Fullkrug...

—  

Cosa pensa di portare nello spogliatoio: Energia. È molto importante, non solo nel calcio ma anche nella vita. Quando c’è tensione, l’energia deve crescere. In una stagione come questa è molto importante, quando si è così vicini alla vetta, tenere sempre alta l’energia e avere persone che la trasmettano. Io cerco di farlo nello spogliatoio, voglio sempre avere la mentalità giusta, in allenamento e in campo. Forse ho già portato qualcosa di simile nello spogliatoio“.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Fullkrug: “Orgoglioso di essere in questo grande club. Numero 9? Lo amo ma…”

Con chi ha parlato prima di venire:"Ho parlato con Malick Thiaw e poi con Oliver Bierhoff, che mi ha detto quello che già sento: è magico poter giocare per un club così grande, con uno stadio incredibile e dei grandi nomi sia ora che nel passato. Questo mi rende orgoglioso e grato di essere qua e indossare questa maglia. Voglio aiutare la squadra ad essere di successo“.

 

Leggi anche
Milan, Fullkrug: “Orgoglioso di essere in questo grande club. Numero 9? Lo amo...
Florenzi: “Gabbia è un pilastro del Milan. Si vede che ha preso dalle vecchie...

© RIPRODUZIONE RISERVATA