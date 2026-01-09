Fullkrug: 'Al West Ham male. Sono sicuro che farò gol, non so quanti...'

Cosa non è andato al West Ham? Ecco la risposta di Fullkrug

Sull'esperienza al West Ham non troppo positiva: "Con il Werder Brema e il Borussia Dortmund, anche in Nazionale, è andato tutto benissimo. Non ho avuto infortuni, giocavo, segnavo. Voglio tornare a quel livello. Quando non gioco così non sono soddisfatto. Invece al West Ham non è stato facile, ci sono stati tanti cambiamenti. Venivo da una stagione intensa, avevo giocato tanto. Non mi sono potuto preparare bene, ci sono stati gli Europei e ho subito ricominciato a giocare. Purtroppo in Inghilterra non ha funzionato, sono stato indisponibile, ma spero di voltare pagina.