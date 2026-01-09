Fullkrug: 'Al West Ham male. Sono sicuro che farò gol, non so quanti...'

Milan, Fullkrug si presenta in conferenza. Novità importanti per il rinnovo di Maignan e Nkunku in gruppo
Il tedesco ha poi continuato: "Già qui mi sono sentito molto bene, accolto benissimo e trattato benissimo anche dai medici e dai fisioterapisti. Mi hanno dato un ottimo programma di allenamenti per riportarmi al massimo. Ottime prospettive, se si continua così sono sicuro che farò gol. Quanti non lo so, dipende anche dai fattori esterni, su cui io non posso avere impatto. Io mi concentro sul mio lavoro. Se mi arriva un pallone poi io cerco di metterlo dentro. Spero di fare qualche gol importante".
