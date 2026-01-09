Fullkrug: 'Al West Ham male. Sono sicuro che farò gol, non so quanti...'

Pianeta Milan
Fullkrug analizza il passato: “Col West Ham è andata male ma voglio voltare pagina. Sono sicuro che…”

Oggi Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole sul suo passato in Inghilterra, con la maglia del West Ham
È andata in scena oggi a Casa Milan la conferenza stampa di presentazione di Niclas Fullkrug, nuovo centravanti del Milan, giunto dal West Ham in prestito gratuito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Tra i diversi temi della conferenza, anche un commento della punta tedesca sul suo passato, in particolare sulle sfortunate stagioni con la maglia del West Ham. Ecco, di seguito, le sue parole.

Cosa non è andato al West Ham? Ecco la risposta di Fullkrug

Sull'esperienza al West Ham non troppo positiva: "Con il Werder Brema e il Borussia Dortmund, anche in Nazionale, è andato tutto benissimo. Non ho avuto infortuni, giocavo, segnavo. Voglio tornare a quel livello. Quando non gioco così non sono soddisfatto. Invece al West Ham non è stato facile, ci sono stati tanti cambiamenti. Venivo da una stagione intensa, avevo giocato tanto. Non mi sono potuto preparare bene, ci sono stati gli Europei e ho subito ricominciato a giocare. Purtroppo in Inghilterra non ha funzionato, sono stato indisponibile, ma spero di voltare pagina.

Il tedesco ha poi continuato: "Già qui mi sono sentito molto bene, accolto benissimo e trattato benissimo anche dai medici e dai fisioterapisti. Mi hanno dato un ottimo programma di allenamenti per riportarmi al massimo. Ottime prospettive, se si continua così sono sicuro che farò gol. Quanti non lo so, dipende anche dai fattori esterni, su cui io non posso avere impatto. Io mi concentro sul mio lavoro. Se mi arriva un pallone poi io cerco di metterlo dentro. Spero di fare qualche gol importante".

