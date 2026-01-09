Milan, Fullkrug: 'Allegri sa adattarsi ai giocatori per vincere. Sul tridente...'

Nella giornata di oggi, si è tenuta a Casa Milan la conferenza stampa di presentazione di Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan arrivato a Milano dal West Ham con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Tra i tanti argomenti della conferenza, oltre al commento sull'esordio a 'San Siro', ecco le parole sul proprio allenatore Massimiliano Allegri e sulla soluzione dell'attacco a tre, formato da lui, Rafael Leao e Christian Pulisic, visto anche nel finale contro il Genoa di De Rossi.
Se Allegri gli ha parlato della possibilità di giocare col tridente: "Ciò che mi dice non lo svelo a voi. Non posso rispondere. Domenica metterà la squadra migliore per vincere. Ha grande esperienza, l'ha dimostrato. Sa anche variare e adattarsi ai giocatori per vincere. La squadra deve vincere, non il singolo. Da attaccante in 20 minuti si può aiutare più di chi gioca 70 minuti. In alcuni momenti giocare in tre va bene. Dobbiamo vincere, ieri abbiamo perso due punti, domenica ne vogliamo 3".
