Fullkrug estasiato: 'Esordio a San Siro? C'è magia con la maglia del Milan'

Nella giornata di oggi Niclas Fullkrug si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole sull'esordio a San Siro con la maglia del Milan
Nella giornata di oggi, si è tenuta a Casa Milan la conferenza stampa di presentazione di Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan arrivato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Tra i tanti argomenti della conferenza, anche alcune parole sul suo esordio a 'San Siro', avvenuto ieri in occasione di Milan-Genoa, già seconda presenza con la maglia del Diavolo.

Le emozioni dopo ieri sera, dopo l'esordio a San Siro: "Due anni fa ho giocato a San Siro col Borussia Dortmund, era la prima volta, un'anteprima. Qualcosa di diverso, di enorme. Poi giocare con la maglia del Milan tra l'altro, è quasi magico. Ha un'aura magica.

Fullkrug ha poi aggiunto: "C'è magia nel giocare col Milan a San Siro, sono molto orgoglioso di essere arrivato. Già ieri ho percepito che i tifosi mi hanno accolto in modo caloroso e positivo. Mi hanno regalato un benvenuto magnifico. Mi sarebbe piaciuto segnare per vincere, sarebbe stato perfetto, ma è stata una bellissima serata, anche se solo con un punto".

