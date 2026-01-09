Milan, Fullkrug: 'Il 9 per me significare fare gol. Spero di essere all'altezza'

Il calciomercato invernale è ufficialmente iniziato il 2 gennaio, ma il Milan aveva già chiuso il primo colpo settimane prima. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug , che nella giornata di oggi si è presentato in conferenza dalla sala stampa di 'Casa Milan'. Uno dei primi temi è stata l'ambientazione a Milano e la maglia numero 9 , che negli ultimi anni, Giroud a parte, è stata senza padrone. Ecco, di seguito, le parole di Fullkrug in conferenza stampa.

Milan, così Fullkrug in conferenza stampa

Tutti dicono che si è ambientato bene, se aveva un idolo col numero 9 del Milan e se a Firenze può giocare dall'inizio: "La squadra mi ha aiutato molto nell'inserimento. È un gruppo positivo, con energia positiva. Per me è stato facile inserirmi, un'accoglienza eccezionale. Anche per sensazioni in allenamento ho dato il massimo perché mi sentivo a mio agio.