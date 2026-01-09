Milan, la conferenza stampa di presentazione di Füllkrug | LIVE News

Se pensa di poter restare più di 6 mesi e se spera nel Mondiale: "Sì certo, sono qui perché il Milan mi ha convinto e volevo venire qui. Già ora mi sento a mio agio, questa squadra ha in sé grande valore emotivo. Io voglio giocare in squadre la cui maglia pesa. È una pressione positiva da gestire. Bello giocare in una squadra di successo e che cerca di vincere sempre, mai soddisfatta del pareggio. Una squadra così che vuole vincere sempre. In molte partite siamo favoriti. Questa squadra vuole assumersi questo ruolo. Per me il Mondiale è un tema speciale. Ho sempre fatto bene in Nazionale nell'ultimo anno e mezzo. Ho perso terreno perché non giocavo e ho dovuto anche rifiutare delle chiamate. Tutto ciò è deludente, ora spero di tornare a essere disponibile regolarmente, perché così sono sicuro di poter prendere terreno, riprendendo da dove sono rimasto. Ho una quota gol molto alta, spero di continuare. Amo compagni e tutto ciò che riguarda la nazionale tedesca".