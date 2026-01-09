Pianeta Milan
Niclas Füllkrug, classe 1993, attaccante tedesco che il Milan ha prelevato in prestito gratuito con diritto di riscatto dagli inglesi del West Ham, sarà presentato in giornata durante una conferenza stampa: tutte le informazioni necessarie qui
Questo pomeriggio, alle ore 16:30, presso la sala stampa di 'Casa Milan', si terrà la conferenza di presentazione di Niclas Füllkrug, nuovo attaccante rossonero.

Milan, spazio alla conferenza stampa di Füllkrug

Il Milan ha prelevato Füllkrug dagli inglesi del West Ham con la formula del prestito gratuito fino al prossimo 30 giugno: il club di Via Aldo Rossi, fino a quella data, pagherà soltanto lo stipendio residuo (1,3 milioni di euro) all'attaccante tedesco classe 1993.

Quindi, se in estate i rossoneri volessero trattenere Füllkrug, potranno farlo esercitando il diritto di riscatto sul suo cartellino, fissato a 5 milioni di euro. Tutto dipenderà dal rendimento che l'ex centravanti, in Bundesliga, soprattutto di Werder Brema e Borussia Dortmund, avrà con il Diavolo di Massimiliano Allegri in questa seconda parte di stagione.

Potrete seguire, LIVE, la conferenza stampa di presentazione di Füllkrug - che ha già disputato due spezzoni di gara in rossonero in campionato contro Cagliari e Genoa - sui canali ufficiali di A.C. Milan. Potrete invece seguire la diretta testuale dell'evento qui su 'PianetaMilan.it'.

