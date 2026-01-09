Quindi, se in estate i rossoneri volessero trattenere Füllkrug, potranno farlo esercitando il diritto di riscatto sul suo cartellino, fissato a 5 milioni di euro. Tutto dipenderà dal rendimento che l'ex centravanti, in Bundesliga, soprattutto di Werder Brema e Borussia Dortmund, avrà con il Diavolo di Massimiliano Allegri in questa seconda parte di stagione.
Potrete seguire, LIVE, la conferenza stampa di presentazione di Füllkrug - che ha già disputato due spezzoni di gara in rossonero in campionato contro Cagliari e Genoa - sui canali ufficiali di A.C. Milan. Potrete invece seguire la diretta testuale dell'evento qui su 'PianetaMilan.it'.
