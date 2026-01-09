Al 58’, per entrambi i quotidiani, è corretto annullare il gol di Christian Pulisic che la tocca il pallone con la mano sulla linea - "nell'immediatezza" - dopo il palo colpito da Matteo Gabbia. Nel recupero il calcio di rigore per il Genoa, poi sbagliato da Nicolae Stanciu: qui, Davide Bartesaghi scivolando prende Mikael Ellertsson e lo butta giù. Il giocatore del Milan cerca di frenare lo slancio ma non ci riesce: rigore giusto sia per la 'rosea' sia per il 'CorSport'.

Quindi, tutto ok nella moviola di Milan-Genoa? Non proprio. Il 'CorSport' ha sottolineato come, nel contrasto tra Ellertsson e Zachary Athekame in area genoana, non vi sia rigore perché il primo arriva per primo sul pallone. "La palla va dall'altra parte", ha detto, infatti, Mariani ai giocatori del Milan in protesta. E ok. Nessuno, però, ha menzionato l'intervento - nel finale- di Leo Østigård, in piena area di rigore rossoblu, su Niclas Füllkrug, poco prima del tentativo - poi fallito - di girata a rete da parte di Rafael Leão.

Un chiaro ed evidente 'step on foot' (pestone) ai danni dell'attaccante tedesco che, da regolamento, va punito con il calcio di rigore. Nel derby Inter-Milan dello scorso 23 novembre 2025, un intervento simile di Pavlović ai danni di Marcus Thuram, con tanto di azione già finita e a palla già scaricata, valse la concessione dal penalty ai nerazzurri dopo minuti e minuti di analisi video. Stavolta non è stato così: episodio neanche rivisto dalla sala V.A.R. di Lissone e nemmeno citato dai quotidiani sportivi odierni. Curiosità: quella volta Di Paolo era l'assistente di Gianluca Aureliano ai monitor.