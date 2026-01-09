Una partita che vede, sì, il Milan allungare la propria striscia di imbattibilità in campionato a 17 partite (non succedeva dal 2004), ma che non vede festeggiare i rossoneri. Avrebbero meritato la vittoria, viste le 32 conclusioni verso la porta difesa da Leali ma, come detto, per poco non escono da 'San Siro' con un pugno di mosche. Questo pareggio contro il Genoa, a tutti gli effetti, resta una mezza sconfitta che, per il 'CorSera', andrà esaminata a fondo.
Nel mezzo, il Milan si è visto annullare un gol a Christian Pulisic (58') sugli sviluppi di un corner battuto da Luka Modrić e deviato di testa sul palo da Matteo Gabbia. Per il quotidiano generalista, giusto annullarlo per il tocco di braccio evidente. Proteste rossonere anche per un intervento di Leo Østigård su Niclas Füllkrug (entrato bene a partita in corso) e per uno di Alessandro Marcandalli su Zachary Athekame, entrambi in piena area, prima del capovolgimento di fronte che avrebbe potuto portare alla cocente beffa per il Diavolo. Per lo Scudetto, servirà qualcosa di più.
