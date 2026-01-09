Pianeta Milan
MILAN-GENOA

Milan-Genoa, partita pazza: 32 tiri dei rossoneri, che per poco non perdono male. L’analisi

1-1 ieri sera a 'San Siro' nel posticipo della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Genoa di Daniele De Rossi. Nel finale di gara è successo davvero di tutto, dal pareggio di Rafael Leão a un rigore...
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026, disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-1. Una gara che ha confermato la maledizione del Diavolo di Massimiliano Allegri contro le 'piccole': dopo l'1-2 interno contro la Cremonese e i 2-2 contro Pisa, Parma e Sassuolo, è arrivato un altro pareggio, contro i rossoblu di Daniele De Rossi, che erano reduci da un punto nelle ultime quattro partite.

Milan-Genoa 1-1, l'analisi del 'CorSera'

Il Milan rallenta, così, la propria corsa verso il primo posto (Inter a +3) ma tira, addirittura, un sospiro di sollievo per l'andamento del match. Sotto per un gol di Lorenzo Colombo al 28', il Diavolo - specialmente nella ripresa - ha dato l'assalto alla porta di Nicola Leali fino al pareggio (92') di Rafael Leão. Proprio in chiusura, però, al 98', il rumeno Nicolae Stanciu ha spedito in curva il calcio di rigore del possibile, nuovo sorpasso dei liguri, chiudendo così un match folle.

Una partita che vede, sì, il Milan allungare la propria striscia di imbattibilità in campionato a 17 partite (non succedeva dal 2004), ma che non vede festeggiare i rossoneri. Avrebbero meritato la vittoria, viste le 32 conclusioni verso la porta difesa da Leali ma, come detto, per poco non escono da 'San Siro' con un pugno di mosche. Questo pareggio contro il Genoa, a tutti gli effetti, resta una mezza sconfitta che, per il 'CorSera', andrà esaminata a fondo.

Nel mezzo, il Milan si è visto annullare un gol a Christian Pulisic (58') sugli sviluppi di un corner battuto da Luka Modrić e deviato di testa sul palo da Matteo Gabbia. Per il quotidiano generalista, giusto annullarlo per il tocco di braccio evidente. Proteste rossonere anche per un intervento di Leo Østigård su Niclas Füllkrug (entrato bene a partita in corso) e per uno di Alessandro Marcandalli su Zachary Athekame, entrambi in piena area, prima del capovolgimento di fronte che avrebbe potuto portare alla cocente beffa per il Diavolo. Per lo Scudetto, servirà qualcosa di più.

