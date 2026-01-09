Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026, disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-1. Una gara che ha confermato la maledizione del Diavolo di Massimiliano Allegri contro le 'piccole': dopo l'1-2 interno contro la Cremonese e i 2-2 contro Pisa, Parma e Sassuolo, è arrivato un altro pareggio, contro i rossoblu di Daniele De Rossi, che erano reduci da un punto nelle ultime quattro partite.