Calciomercato invernale iniziato da una settimana e il Milan ha già messo a segno il primo colpo in entrata, tesserando l'attaccante Niclas Füllkrug. Il centravanti tedesco, classe 1993, è giunto in prestito gratuito dal West Ham fino al 30 giugno 2026. Il Diavolo pagherà lo stipendio che resta fino al termine della stagione, ovvero 1,3 milioni di euro. La prossima estate, poi, i rossoneri potranno acquistare il suo cartellino a titolo definitivo esercitando il diritto di riscatto, già fissato a 5 milioni di euro. Füllkrug, però, non sarà l'unica aggiunta nell'organico del Diavolo.
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan, alla ricerca di un nuovo difensore centrale da regalare all'allenatore Massimiliano Allegri, in questo calciomercato invernale, può prendere subito un ex Inter che gioca all'estero. Ma occhio anche alla Juventus. Ecco la situazione
