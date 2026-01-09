In alto, sotto la testata, il commento a Milan-Genoa 1-1. Vantaggio ospite con Lorenzo Colombo, quindi assalto dei padroni di casa a Nicola Leali che porta al pareggio (92') con Rafael Leão. Al 98', il Genoa fallisce un rigore con Nicolae Stanciu, ma, nel mezzo, i rossoneri di Massimiliano Allegri si vedono negare un gol a Christian Pulisic (fallo di mano) e due penalty per falli su Niclas Füllkrug e Zachary Athekame.
Il Torino, nel calciomercato invernale, vuole rinforzarsi in difesa. Duplice offerta per Luca Marianucci (Napoli) e il brasiliano Ricardo (Botafogo), ma ciò che tiene banco è il caos arbitri: da Parma a Roma, errori in serie tra campo e V.A.R.. Auguri, infine, a coach Dan Peterson per i suoi 90 anni.
