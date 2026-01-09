Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Milan-Genoa, folle pari: Leao gol, rigori reclamati. Poi …”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando con il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus. L'attaccante italiano, classe 1997, avrebbe chiamato gli ex compagni per capire che aria tiri alla Juve. Il tecnico Luciano Spalletti riflette sul possibile colpo di mercato. Per difesa e centrocampo, salgono le quotazioni di Marcos Senesi (Bournemouth) e Franck Kessié (Al-Ahli).

In alto, sotto la testata, il commento a Milan-Genoa 1-1. Vantaggio ospite con Lorenzo Colombo, quindi assalto dei padroni di casa a Nicola Leali che porta al pareggio (92') con Rafael Leão. Al 98', il Genoa fallisce un rigore con Nicolae Stanciu, ma, nel mezzo, i rossoneri di Massimiliano Allegri si vedono negare un gol a Christian Pulisic (fallo di mano) e due penalty per falli su Niclas Füllkrug e Zachary Athekame.

Il Torino, nel calciomercato invernale, vuole rinforzarsi in difesa. Duplice offerta per Luca Marianucci (Napoli) e il brasiliano Ricardo (Botafogo), ma ciò che tiene banco è il caos arbitri: da Parma a Roma, errori in serie tra campo e V.A.R.. Auguri, infine, a coach Dan Peterson per i suoi 90 anni.

