Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 9 gennaio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando con il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus. L'attaccante italiano, classe 1997, avrebbe chiamato gli ex compagni per capire che aria tiri alla Juve. Il tecnico Luciano Spalletti riflette sul possibile colpo di mercato. Per difesa e centrocampo, salgono le quotazioni di Marcos Senesi (Bournemouth) e Franck Kessié (Al-Ahli).