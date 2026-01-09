Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao salva Milan. Solo 1-1 a San Siro col Genoa”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Genoa, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera a 'San Siro' e terminato 1-1. Liguri avanti con Lorenzo Colombo, poi nel finale succede di tutto: pareggia Rafael Leão al 92' per i rossoneri, quindi Nicolae Stanciu spedisce in curva - al 98' - il rigore del possibile successo degli ospiti. La classifica ora recita: Inter 42 punti, Milan 39 e Napoli 38.

La 'rosea' è già proiettata, però, a Inter-Napoli, scontro al vertice in programma domenica sera e lo presenta attraverso Manuel Akanji e Rasmus Højlund, sicuramente due colpi di mercato indovinati - l'ultima estate - per i nerazzurri di Cristian Chivu e i partenopei di Antonio Conte.

Alla Juventus, che ha risolto il contratto con il suo ex tecnico Igor Tudor, l'allenatore Luciano Spalletti 'vede' il rinnovo del contratto, mentre il mercato invernale è in ebollizione: la Lazio vicina ad Alex Tóth (Ferencvaros), la Roma vuole anche Remo Freuler (Bologna), mentre approda alla Fiorentina il centrocampista Marco Brescianini.

In alto, sotto la testata, le due interviste in esclusive: una a coach Dan Peterson per i suoi 90 anni; l'altra a Gianluca Zambrotta, principalmente sul Como di Cesc Fàbregas.

