La 'rosea' è già proiettata, però, a Inter-Napoli, scontro al vertice in programma domenica sera e lo presenta attraverso Manuel Akanji e Rasmus Højlund, sicuramente due colpi di mercato indovinati - l'ultima estate - per i nerazzurri di Cristian Chivu e i partenopei di Antonio Conte.
Alla Juventus, che ha risolto il contratto con il suo ex tecnico Igor Tudor, l'allenatore Luciano Spalletti 'vede' il rinnovo del contratto, mentre il mercato invernale è in ebollizione: la Lazio vicina ad Alex Tóth (Ferencvaros), la Roma vuole anche Remo Freuler (Bologna), mentre approda alla Fiorentina il centrocampista Marco Brescianini.
In alto, sotto la testata, le due interviste in esclusive: una a coach Dan Peterson per i suoi 90 anni; l'altra a Gianluca Zambrotta, principalmente sul Como di Cesc Fàbregas.
