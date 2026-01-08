Milan, in attacco i rossoneri hanno chiuso di recente due colpi per il reparto ovvero Nkunku e Fullkrug. Ecco il possibile futuro da Gazzetta.it

Come scrive Gazzetta.it, sia Nkunku che Fullkrug sono alla ricerca di spazio con la maglia del Milan. Stessa necessità, cause differenti e destino a breve termine ancora tutto da decidere. Il tedesco è arrivato dal West Ham in prestito con diritto di riscatto: il futuro sarebbe tutto nelle sue mani, con il giocatore che vorrebbe restare al Diavolo ben oltre la scadenza del prestito di fine stagione.