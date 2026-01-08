Pianeta Milan
Milan, in attacco i rossoneri hanno chiuso di recente due colpi per il reparto ovvero Nkunku e Fullkrug. Ecco il possibile futuro da Gazzetta.it
Come scrive Gazzetta.it, sia Nkunku che Fullkrug sono alla ricerca di spazio con la maglia del Milan. Stessa necessità, cause differenti e destino a breve termine ancora tutto da decidere. Il tedesco è arrivato dal West Ham in prestito con diritto di riscatto: il futuro sarebbe tutto nelle sue mani, con il giocatore che vorrebbe restare al Diavolo ben oltre la scadenza del prestito di fine stagione.

Discorso diverso per Nkunku: come ricorda la rosea è stato acquistato in estate a titolo definitivo diventando l'investimento più importante del Milan nella scorsa sessione estiva di mercato.

Il quotidiano parla anche del possibile destino di Nkunku, che avrebbe la stessa voglia di Fullkrug: nemmeno l'ex Chelsea vorrebbe separarsi dal Milan. Le prestazioni del giocatore non avrebbero ancora del tutto convinto la dirigenza rossonera. Nei primissimi giorni del mercato invernale si è parlato del possibile pressing del Fenerbahce. Al momento però la cessione del francese sembrerebbe difficile.

