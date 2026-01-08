Prima pagina Tuttosport: “Notte Milan, dentro i big per crederci”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 8 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 8 gennaio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il possibile ritorno di Vlahovic contro l'Inter. Napoli pari e rabbia. E l'Inter di Chivu se ne va. Notte Milan, dentro i big per crederci. I risultati in Serie A e il pressing della Roma su Raspadori. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.