Prima pagina Corriere dello Sport: l'Inter va, il Napoli frena
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 8 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 8 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria dell'Inter contro il Parma e il Napoli che pareggia contro il Verona. Inter più. Tutti gli altri risultati di giornata della Serie A, la Juventus e Raspadori-Roma. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

