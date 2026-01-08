Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un Milan d’assalto”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 8 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 8 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria dell'Inter contro il Parma. Scatto Inter, Napoli fermato dal 2-2 del Verona. Contro il Genoa a San Siro per tornare a meno 1. Un Milan d'assalto. Roma arriva il sì di Raspadori e tutti gli altri risultati della giornata di Serie A. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
