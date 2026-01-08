PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un Milan d’assalto”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un Milan d’assalto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 8 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 8 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria dell'Inter contro il Parma. Scatto Inter, Napoli fermato dal 2-2 del Verona. Contro il Genoa a San Siro per tornare a meno 1. Un Milan d'assalto. Roma arriva il sì di Raspadori e tutti gli altri risultati della giornata di Serie A. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

