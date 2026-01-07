Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan degli invincibili, ha voluto commentare sulle pagine della Gazzetta dello Sport le vittorie di ieri di Roma e Juventus. L'ex allenatore rossonero però, ovviamente, ha parlato anche del cammino di Milan, Inter e Napoli legato allo scudetto, commentando anche gli impegni settimanali delle tre squadre. Ecco, di seguito, le sue parole:

“E poi, per stabilire le gerarchie in vetta, ci sarà da osservare le prestazioni del Napoli e dell’Inter (oggi) e del Milan (domani). La squadra di Conte attende la visita del Verona: impegno che non sembra complicatissimo (anche se in Serie A bisogna sempre stare attenti). L’Inter va a Parma e, pur essendo nettamente superiore sul piano tecnico, dovrà sudare parecchio perché il Tardini è uno stadio da cui non è facile uscire indenni (il Milan ne sa qualcosa, rimontato da 0-2 a 2-2). Infine i rossoneri chiuderanno la giornata, domani, a San Siro contro il Genoa: sfida alla portata della squadra di Allegri che dovrà dimostrare di possedere equilibrio e continuità di rendimento."