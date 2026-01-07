Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Sacchi: “Milan-Genoa sfida alla portata dei rossonero. Ecco cosa dovranno dimostrare”

RASSEGNA STAMPA

Sacchi: “Milan-Genoa sfida alla portata dei rossonero. Ecco cosa dovranno dimostrare”

Sacchi: “Milan-Genoa sfida alla portata dei rossonero. Ecco cosa dovranno dimostrare” - immagine 1
Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan degli invincibili,  ha voluto commentare sulle pagine della Gazzetta gli impegni dei rossoneri, ma non solo. L'ex tecnico ha voluto soffermarsi anche sulla lotta scudetto...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan degli invincibili,  ha voluto commentare sulle pagine della Gazzetta dello Sport le vittorie di ieri di Roma e Juventus. L'ex allenatore rossonero però, ovviamente, ha parlato anche del cammino di Milan, Inter e Napoli legato allo scudetto, commentando anche gli impegni settimanali delle tre squadre. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Sacchi

—  

LEGGI ANCHE: Milan tra rinnovi, mercato e futuro: novità su Leao e Maignan. Nuovo nome a centrocampo!

E poi, per stabilire le gerarchie in vetta, ci sarà da osservare le prestazioni del Napoli e dell’Inter (oggi) e del Milan (domani). La squadra di Conte attende la visita del Verona: impegno che non sembra complicatissimo (anche se in Serie A bisogna sempre stare attenti). L’Inter va a Parma e, pur essendo nettamente superiore sul piano tecnico, dovrà sudare parecchio perché il Tardini è uno stadio da cui non è facile uscire indenni (il Milan ne sa qualcosa, rimontato da 0-2 a 2-2). Infine i rossoneri chiuderanno la giornata, domani, a San Siro contro il Genoa: sfida alla portata della squadra di Allegri che dovrà dimostrare di possedere equilibrio e continuità di rendimento."

Leggi anche
Modric non riposa contro il Genoa: possibile panchina in Fiorentina-Milan. Le ultime novità
Prima pagina Tuttosport: “Lazio, Maldini e Ratkov”

© RIPRODUZIONE RISERVATA