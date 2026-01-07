Con il girone di andata ormai al termine, molti opinionisti e giornalisti sportivi stanno facendo il punto sulla lotta scudetto, con la Serie A che terminerà tra 19 giornate. Il giornalista Angelo Forgione , ospite ai microfoni di TMW Radio, ha voluto rilasciare delle considerazioni proprio sul campionato, parlando di Milan, Inter e Napoli . Quali saranno i fattori scudetto per le big di Serie A? Ecco, di seguito la risposta di Forgione:

Il fattore scudetto di Milan, Inter e Napoli secondo Forgione: "I due fattori sono il percorso nelle coppe di Inter e Napoli, se e quanto andranno avanti, poi più che la qualità offensiva sarà quella difensiva. Chi vince lo Scudetto è quello che è meno perforabile e il Napoli ha ritrovato questa solidità dietro da Udine in poi. Ora c'è un equilibrio di squadre che le permette di stare più lontana dalla difesa. Se il Napoli è questo, con questa impostazione tattica, può essere determinante"