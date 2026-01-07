Zlatan Ibrahimovic è stato il protagonista del programma (Ne)uspjeh prvaka. Tra gli aneddoti raccontati dallo svedese anche l'ammirazione per Ronaldo il Fenomeno, che ha giocato in Italia prima con l'Inter e poi con il Milan. Ecco le parole riprese da fcinter1908.it: "Guardavo Muhammad Ali in televisione. All'epoca la TV non era a colori, era tutto in bianco e nero. Osservavo come parlava, come si comportava. Non era arrogante. Da bambino, ho subito voluto scoprire chi fosse. Mi sono detto: voglio essere come lui, ma nel calcio. Ho iniziato a guardare le partite ed è stato allora che ho visto Ronaldo per la prima volta".