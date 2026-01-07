Pianeta Milan
Ibrahimovic su Ronaldo: “Ci sono molti grandi calciatori, ma per me lui è il numero uno”

Ibrahimovic racconta: 'Per me, Ronaldo è stato il miglior giocatore di tutti i tempi'
L'ex attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato della sua ammirazione calcistica verso Ronaldo il Fenomeno. Ecco il racconto dal programma (Ne)uspjeh prvaka
Zlatan Ibrahimovic è stato il protagonista del programma (Ne)uspjeh prvaka. Tra gli aneddoti raccontati dallo svedese anche l'ammirazione per Ronaldo il Fenomeno, che ha giocato in Italia prima con l'Inter e poi con il Milan. Ecco le parole riprese da fcinter1908.it: "Guardavo Muhammad Ali in televisione. All'epoca la TV non era a colori, era tutto in bianco e nero. Osservavo come parlava, come si comportava. Non era arrogante. Da bambino, ho subito voluto scoprire chi fosse. Mi sono detto: voglio essere come lui, ma nel calcio. Ho iniziato a guardare le partite ed è stato allora che ho visto Ronaldo per la prima volta".

Ibrahimovic e il racconto su Ronaldo 

—  

L'ex attaccante del Milan continua: "Quando vedi un giocatore così, inizi a fare quello che fa lui. Per me, Ronaldo è stato il miglior giocatore di tutti i tempi. Ci sono molti grandi calciatori, ma per me lui è il numero uno. Non esistevano Instagram o YouTube. Andavo in biblioteca, cercavo video, mi nascondevo per guardare i suoi dribbling e le sue mosse".

Lo svedese conclude: "Volevo imparare quei trucchi. In qualche modo ho finito per costruire il mio stile, attraverso Muhammad Ali e Ronaldo".

