Calciomercato Milan, a gennaio si è aperta la sessione di mercato e i rossoneri potrebbero di nuovo essere protagonisti visto che il club ha bisogno di giocatori per completare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. L'allenatore rossonero, per potere competere fino alla fine per il campionato, ha bisogno di alcuni rinforzi mirati in tutti i reparti praticamente. Ecco la situazione in casa rossonera. PROSSIMA SCHEDA