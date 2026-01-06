L’ex difensore Napoli Salvatore Aronica ha rilasciato, quest'oggi, una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Tra gli svariati temi affrontati durante la chiacchierata, l'ex difensore azzurro ha voluto spendere alcune parole su Zlatan Ibrahimovic : Aronica è partito dalla difficoltà riguardo la marcatura fino allo schiaffo in Milan -Napoli a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le dichiarazioni di Salvatore Aronica su Ibrahimovic:“Mi rifilò quello schiaffone quando era al Milan. Per fermarlo dovevi innervosirlo, distrarlo. Ci provavo in tutti i modi: calci, spinte, volò qualche parola di troppo. Prese tre giornate di squalifica e riuscimmo a pareggiare una partita importante. Ci siamo affrontati spesso. Ma quella volta contro il Milan, Zlatan perse la testa e mi diede uno schiaffo. Era tutta la partita che lo istigavo, ma non ho reagito. Negli spogliatoi sono stato io a chiedergli scusa. Anche perché litigare con Ibra non conveniva, mi avrebbe steso subito (ride)”