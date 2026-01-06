Qual è il tuo piatto preferito?
“Portoghesi dico “Arroz de Pato” (piatto tradizionale portoghese con carne di papera sfilacciata con riso a cui spesso si aggiunge del chorizo, ndr)) e “Bacalhau com natas” (merluzzo cotto al forno accompagnato con cipolle, patate fritte a cubetti e panna, ndr). Italiano dico carbonara e pasta al ragù”
Sul passare dal calcio portoghese a quello francese e poi a quello italiano
“Il cambiamento da quello portoghese a quello francese è stato fisico, da quello francese a quello italiano dico tattico”.
Quale giocatore ti ha ispirato quando eri un ragazzino?
“Ronaldinho, Robinho, Neymar, Cristiano Ronaldo”.
Quale di questi ha uno stile di gioco simile al tuo?
“Neymar”.
Se non fossi stato un calciatore che sport ti sarebbe piaciuto fare?
“Senza dubbio basket. Mi piace l’atmosfera, lo show, il divertimento, il glamour; i giocatori entrano nel palazzetto con i loro outfit… Immagina se lo facessi io con Son is Son (il marchio di streetwear di Leao, ndr). Ci sono molti giocatori in cui mi rivedo nel basket”.
Cosa ti piace di più di Milano?
“Il Duomo, molto bello. I ristoranti e ovviamente il mondo della moda”
