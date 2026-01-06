Con un video condiviso sul suo profilo Instagram personale in collaborazione con il suo brand di moda Son Is Son, il calciatore portoghese del Milan Rafael Leao , ha voluto rispondere ad alcune domande e curiosità poste dai propri fan. Molti i temi toccati: dalla musica al calcio, fino ai suoi idoli. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Quale stanza di casa tua ti piace di più, e perché?

“La stanza in cui sono ora può essere migliorata sotto certi aspetti e renderla più confortevole. Ma ti dico senza dubbio la sala, perché è il luogo dove passo la maggior parte del tempo con la mia famiglia, con i miei amici quando vengono e anche dove dormo”.