Milan, Leao: “Per come gioco assomiglio a Neymar. Da piccolo mi ha ispirato Ronaldinho e…

Con un video condiviso sul suo profilo Instagram il calciatore del Milan Rafael Leao, ha voluto rispondere ad alcune domande dei suoi fan
Con un video condiviso sul suo profilo Instagram personale in collaborazione con il suo brand di moda Son Is Son, il calciatore portoghese del Milan Rafael Leao, ha voluto rispondere ad alcune domande e curiosità poste dai propri fan. Molti i temi toccati: dalla musica al calcio, fino ai suoi idoli. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, parla Leao

Cosa ti piace fare di più nel tuo tempo libero?

“Dormire, guardare serie TV, fare musica, ascoltare musica, stare con la mia famiglia”.

Quale stanza di casa tua ti piace di più, e perché?

“La stanza in cui sono ora può essere migliorata sotto certi aspetti e renderla più confortevole. Ma ti dico senza dubbio la sala, perché è il luogo dove passo la maggior parte del tempo con la mia famiglia, con i miei amici quando vengono e anche dove dormo”.

Qual è il tuo piatto preferito?

“Portoghesi dico “Arroz de Pato” (piatto tradizionale portoghese con carne di papera sfilacciata con riso a cui spesso si aggiunge del chorizo, ndr)) e “Bacalhau com natas” (merluzzo cotto al forno accompagnato con cipolle, patate fritte a cubetti e panna, ndr). Italiano dico carbonara e pasta al ragù”

Sul passare dal calcio portoghese a quello francese e poi a quello italiano

“Il cambiamento da quello portoghese a quello francese è stato fisico, da quello francese a quello italiano dico tattico”.

Quale giocatore ti ha ispirato quando eri un ragazzino?

“Ronaldinho, Robinho, Neymar, Cristiano Ronaldo”.

Quale di questi ha uno stile di gioco simile al tuo?

“Neymar”.

Se non fossi stato un calciatore che sport ti sarebbe piaciuto fare?

“Senza dubbio basket. Mi piace l’atmosfera, lo show, il divertimento, il glamour; i giocatori entrano nel palazzetto con i loro outfit… Immagina se lo facessi io con Son is Son (il marchio di streetwear di Leao, ndr). Ci sono molti giocatori in cui mi rivedo nel basket”.

Cosa ti piace di più di Milano?

“Il Duomo, molto bello. I ristoranti e ovviamente il mondo della moda”

