Ex arbitro, Minelli: 'Le interpretazioni cambiano ogni weekend...'

Ex arbitro Minelli: “Non ci stanno capendo niente i miei ex colleghi. Serve più chiarezza…”

L'ex arbitro Daniele Minelli ha parlato degli ultimi episodi arbitrali controversi durante la puntata di 'Maracanà', in onda su TMW Radio. Ecco il suo commento
Ultime settimane di Serie A molto complicate per gli arbitri. Dopo il caso Davis-Lazio, ecco un altro episodio sul concetto ambiguo di immediatezza. Parliamo del gol annullato a Scamacca in Atalanta-Roma. A proposito di questo discusso tema, ne ha parlato l'ex arbitro Daniele Minelli ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'. Ecco le sue parole.

'Maracanà', parla l'ex arbitro Minelli

"Non c'è mai stata una linea chiara quest'anno che potesse dare una certa chiarezza agli episodi avvenuti. Non ci stanno capendo più niente i miei ex colleghi. L'errore principale è la riconferma del designatore, il problema è di una gestione che è stata fallimentare, da quella del gruppo alla gestione tecnica. Non c'è più una linea chiara. Il concetto di immediatezza? Che non sia oggettivizzato non è un problema degli arbitri ma di chi fa il regolamento e credo che il prossimo campionato sarà chiarito. Serve più chiarezza, ma il problema parte da lontano, da una gestione che è arrivata a fine corsa".

Daniele Minelli ha poi continuato: "Serve cambiare il designatore. Poi sono d'accordo che la qualità arbitrale non è più quella di una volta. Ma se un gruppo, anche mediocre, ha delle regole chiare va con una consapevolezza diversa in campo. Il responsabile del VAR oggi è uno che non ha mai arbitrato col VAR e non ha mai fatto il VAR, come è fattibile questa cosa? C'è mancanza di chiarezza, perché le interpretazioni cambiano ogni domenica per giustificare un arbitro piuttosto che un altro. Abbiamo visto difendere l'indifendibile anche di fronte a situazioni sbagliate. Ed è questo che crea difficoltà".

