Ex arbitro, Minelli: 'Le interpretazioni cambiano ogni weekend...'

Daniele Minelli ha poi continuato: "Serve cambiare il designatore. Poi sono d'accordo che la qualità arbitrale non è più quella di una volta. Ma se un gruppo, anche mediocre, ha delle regole chiare va con una consapevolezza diversa in campo. Il responsabile del VAR oggi è uno che non ha mai arbitrato col VAR e non ha mai fatto il VAR, come è fattibile questa cosa? C'è mancanza di chiarezza, perché le interpretazioni cambiano ogni domenica per giustificare un arbitro piuttosto che un altro. Abbiamo visto difendere l'indifendibile anche di fronte a situazioni sbagliate. Ed è questo che crea difficoltà".