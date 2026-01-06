De Paola: 'Scudetto? Attenzione al Milan, pronto a dare fastidio...'

Pianeta Milan
Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la lotta Scudetto e il Milan. Ecco le sue parole sul tema
In occasione della fine del 18^ di Serie A, il giornalista Paolo De Paola ha commentato i principali temi derivati dal weekend di campionato. Non poteva mancare un pensiero sulla lotta Scudetto e sulla sfida di settimana prossima tra Inter e Napoli, che potrebbe già risultare fondamentale per la vittoria finale del campionato. Ecco le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.

Si è ormai creata una frattura decisiva fra le prime tre e le altre? "Assolutamente sì. Il vantaggio delle prime tre, che hanno anche una partita da recuperare, mi sembra quasi incolmabile. la Juventus deve ormai concentrarsi sulla lotta Champions e mangiarsi le mani per ciò che ha buttato via contro il Lecce".

Inter-Napoli potrà essere lo snodo scudetto per eccellenza? "Sarà questa la partita in cui capiremo chi potrà essere l’eletta, anche se poi non è detto che debba essercene per forza una. Attenzione poi anche al Milan, che sornione rimane lì, libero da impegni europei e pronto a dare fastidio a chiunque. L’Inter mi ha impressionato con il Bologna per la pressione che ha esercitato contro una squadra ben allenata. I nerazzurri l’hanno vinta proprio su quel piano e in più, il fatto che Chivu non fosse soddisfatto dopo mezz’ora fa capire che la salita di gradini dell’Inter è stata notevole. La sfida di San Siro del prossimo weekend sarà sicuramente interessante".

