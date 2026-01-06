De Paola: 'Scudetto? Attenzione al Milan, pronto a dare fastidio...'

Inter-Napoli potrà essere lo snodo scudetto per eccellenza? "Sarà questa la partita in cui capiremo chi potrà essere l’eletta, anche se poi non è detto che debba essercene per forza una. Attenzione poi anche al Milan, che sornione rimane lì, libero da impegni europei e pronto a dare fastidio a chiunque. L’Inter mi ha impressionato con il Bologna per la pressione che ha esercitato contro una squadra ben allenata. I nerazzurri l’hanno vinta proprio su quel piano e in più, il fatto che Chivu non fosse soddisfatto dopo mezz’ora fa capire che la salita di gradini dell’Inter è stata notevole. La sfida di San Siro del prossimo weekend sarà sicuramente interessante".