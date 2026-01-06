L'ex allenatore del Milan e centrocampista rossonero Cristian Brocchi ha parlato dell'impatto di Rafael Leao sui risultati del Diavolo. L'estratto da Radio TV Serie A
"Leao può dividere chi vuoi, però se alla fine vai a valutare tutto quello insomma... Io penso che si critichi molto Leao. In tre parole hai detto: "Hai vinto uno scudetto da solo", ed è la verità". Questo il parere dell'ex centrocampista e allenatore del Milan Cristian Brocchi a Radio TV Serie A.
Brocchi continua con la sua analisi sull'attaccante portoghese del Milan: "In questi anni è quasi sempre stato il miglior marcatore della sua squadra. Sicuramente è un giocatore che alle volte fa innervosire, sì, ma per le sue movenze, per il fatto che a volte sembri che non gli interessi".