L'ex allenatore del Milan e centrocampista rossonero Cristian Brocchi ha parlato dell'impatto di Rafael Leao sui risultati del Diavolo. L'estratto da Radio TV Serie A

"Leao può dividere chi vuoi, però se alla fine vai a valutare tutto quello insomma... Io penso che si critichi molto Leao. In tre parole hai detto: "Hai vinto uno scudetto da solo", ed è la verità". Questo il parere dell'ex centrocampista e allenatore del Milan Cristian Brocchi a Radio TV Serie A.