Brocchi: “Leao divide, ma è un giocatore che sta portando al Milan risultati ottimi”

L'ex allenatore del Milan e centrocampista rossonero Cristian Brocchi ha parlato dell'impatto di Rafael Leao sui risultati del Diavolo. L'estratto da Radio TV Serie A
"Leao può dividere chi vuoi, però se alla fine vai a valutare tutto quello insomma... Io penso che si critichi molto Leao. In tre parole hai detto: "Hai vinto uno scudetto da solo", ed è la verità". Questo il parere dell'ex centrocampista e allenatore del Milan Cristian Brocchi a Radio TV Serie A.

Brocchi continua con la sua analisi sull'attaccante portoghese del Milan (qui le ultime voci sul possibile rinnovo con il Diavolo): "In questi anni è quasi sempre stato il miglior marcatore della sua squadra. Sicuramente è un giocatore che alle volte fa innervosire, sì, ma per le sue movenze, per il fatto che a volte sembri che non gli interessi".

L'ex centrocampista conclude: "In realtà secondo me è il suo DNA che gli permette di fare cose importanti ed è un giocatore che sta portando al Milan risultati ottimi". Ricordiamo che Leao, rientrato dall'infortunio, ha subito segnato il gol decisivo contro il Cagliari.

