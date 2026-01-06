"I rossoneri hanno da giocare ventuno partite di campionato e nessun incontro nelle coppe. In più possono contare su elementi polivalenti con Bartesaghi, De Winter, Loftus", conclude Ambrosini.
ULTIME MILAN NEWS
L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato (qui tutte le sue parole) anche delle prospettive di calciomercato dei rossoneri dopo l'arrivo di Fullkrug. Qui un rapido pensiero sull'attaccante tedesco: "Ha caratteristiche e qualità che al Milan mancavano. Fullkrug adesso non ha una condizione atletica per essere titolare, ma può essere importante in certi spezzoni di gara o, con il passare del tempo, anche dal primo minuto. Magari insieme a Leao e Pulisic in una squadra più offensiva".
Ecco il parere sul mercato di Ambrosini dalle sue parole a 'La Gazzetta dello Sport': "Se il Milan riuscisse a trovare un’alternativa di spessore in difesa, sarebbe importante. I dirigenti staranno attenti, ma oltre a questo, non credo che ci saranno altri innesti, per esempio un vice Saelemaekers più esperto di Athekame".
"I rossoneri hanno da giocare ventuno partite di campionato e nessun incontro nelle coppe. In più possono contare su elementi polivalenti con Bartesaghi, De Winter, Loftus", conclude Ambrosini.
