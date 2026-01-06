L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato (qui tutte le sue parole) anche delle prospettive di calciomercato dei rossoneri dopo l'arrivo di Fullkrug. Qui un rapido pensiero sull'attaccante tedesco: "Ha caratteristiche e qualità che al Milan mancavano. Fullkrug adesso non ha una condizione atletica per essere titolare, ma può essere importante in certi spezzoni di gara o, con il passare del tempo, anche dal primo minuto. Magari insieme a Leao e Pulisic in una squadra più offensiva".