Boniek: 'Scudetto? Inter favorita. Milan? Non avere le coppe è un danno...'

Boniek ha poi aggiunto: "Poi c'è anche la Juve, comincia ad avere il marchio di Spalletti. Col Lecce è stata sfortunata. Ci sono queste 4 squadre più la Roma, che spero possa inserirsi. Deve però aggiungere qualcosa alla sua fase offensiva. La Juve ha giocatori, ambiente, allenatore, storia e tifoseria, ha tutto per lottare per lo scudetto. Yildiz è un giocatore fortissimo, mi piace davvero tanto. Ha dribbling facile, salta sempre l'uomo, ha tiro. Farà tanta strada. Già è un campione, può essere un crack in brevissimo tempo"