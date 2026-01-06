Boniek: 'Scudetto? Inter favorita. Milan? Non avere le coppe è un danno...'

Pianeta Milan
Lotta Scudetto, ecco Boniek: “Inter favorita, ma il Milan ha Allegri. Ha cambiato totalmente questa squadra”

Zbigniew Boniek, ospite del programma 'Radio Anch'io Sport' ha voluto dire la sua sulla lotta Scudetto, indicando le contendenti finali. Ecco le sue dichiarazioni
Ospite durante l'ultimo appunto di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, l'ex giocatore di Roma e Juventus Zbigniew Boniek ha espresso la sua opinione sulla lotta Scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, le parole di Boniek sulla lotta Scudetto

"Per me l'Inter è favorita. Ma il Milan ha Allegri, gli piace vincere di corto muso. Questa squadra l'ha cambiata totalmente. A mio avviso non avere le coppe è un danno, non è una cosa positiva per i giocatori forti. E poi c'è anche il Napoli: ieri hanno giocato molto molto bene, la Lazio non l'ha fatta giocare".

