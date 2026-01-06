Zoe Cristofoli shock: 'Mi hanno puntato una pistola, Theo non c'era...'

Tra i diversi argomenti della chiacchierata, anche la rapina che la famiglia di Theo ha subito quando giocava ancora a Milano. "Mi hanno picchiato. Ero con il bambino e la baby sitter, erano tre persone: stavo cenando, in casa nuova. Sono entrati dal garage e mi hanno picchiato, hanno lanciato il bambino contro il muro. Io pensavo di poter lottare con loro, non volevo dargli niente. Hanno preso tutto. Mi hanno puntato la pistola alla testa e detto che, se avessi sbagliato il codice della cassaforte, mi avessero ammazzato".