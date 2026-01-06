Zoe Cristofoli shock: 'Mi hanno puntato una pistola, Theo non c'era...'

La compagna di Theo Hernandez, ex terzino del Milan, ha raccontato al podcast 'One More Time' della rapina subita, svelando un retroscena. Ecco le sue parole
Si torna a parlare di Theo Hernandez. Questa volta non centra il calcio, né tanto meno il calciomercato. Dopo la notizia della nostra redazione relativa alle voci di un possibile passaggio dell'ex Milan alla Juventus, nelle ultime ore ha parlato la compagna del terzino francese Zoe Cristofoli, ospite al podcast 'One More Time'.
Tra i diversi argomenti della chiacchierata, anche la rapina che la famiglia di Theo ha subito quando giocava ancora a Milano. "Mi hanno picchiato. Ero con il bambino e la baby sitter, erano tre persone: stavo cenando, in casa nuova. Sono entrati dal garage e mi hanno picchiato, hanno lanciato il bambino contro il muro. Io pensavo di poter lottare con loro, non volevo dargli niente. Hanno preso tutto. Mi hanno puntato la pistola alla testa e detto che, se avessi sbagliato il codice della cassaforte, mi avessero ammazzato".